К приставам подали иск на 100 триллионов рублей
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей. Эта сумма в пять раз превышает годовой бюджет России.
В Федеральной службе судебных приставов ТАСС сообщили, что иск в Первомайский районный суд региона должник по исполнительному производству подал к самой ФССП.
Подробности иска не раскрываются. Однако известно, что 14 октября суд признал требования необоснованными и отказал в удовлетворении иска в полном объеме.
В ФССП уточнили, что всего за 2019 год к приставам подали иски на 12 миллиардов рублей.
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