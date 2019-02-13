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ФСБ пришла с претензиями по налогам в крупные агрохолдинги

ФСБ пришла с претензиями по налогам в крупные агрохолдинги

ФСБ вместе с налоговой службой пришла с обысками в крупные российские агрохолдинги. Действия силовиков связывают с возможным уходом предприятий от налогов.

По данным «Интерфакса», обыски коснулись агрохолдингов в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии. Их связывают с возможным невыполнением Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции и уклонением от налогов.

Документ был подписан в 2018 году и нацелен на добросовестное исполнение торговых операций с обязательным отчислением налогов. Хартия исключала многоступенчатую перепродажу сельхозпродукции.

Необходимость разработки и принятия такого документа связывали с тем, что часть агрохолдингов выплачивает единый сельхозналог, который не предусматривает уплату НДС. Другие платят по ставке 10%. При экспортных операциях НДС возвращается, потому предприятия часто прибегают к разным схемам получения этих средств, в том числе привлекая многочисленных посредников.

Ранее в Москве избили сотрудника управления ФСБ по борьбе с коррупцией.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: ФСБ
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