ООН приняла резолюцию Украины против военизации Крыма

Большинство стран-участников Генассамблеи ООН приняли антироссийскую резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского моря». Документ поддержали 66 государств.

Против резолюции выступили 19 стран, еще 72 воздержались. В документе выражена серьезная озабоченность в связи с милитаризацией Крыма Россией как оккупирующей державой, а также с обстановкой в Черном и Азовском морях.

Подписавшие документ страны призвали Москву остановить дестабилизацию обстановки в Крыму и прекратить поставки ядерного оружия и боеприпасов на Украину.

В России на принятие резолюции отреагировали с сожалением, передает РИА Новости. Москва считает, что члены ООН «поощряют украинцев совершать новые преступления и провокации».

В марте 2014 года в результате референдума Крым был признан частью РФ. Тогда Генассамблея приняла резолюцию, в которой содержался призыв не признавать полуостров частью России. Евросоюз и США до сих пор считают территорию оккупированной.