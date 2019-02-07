В Приморье завели дело из-за «китовой тюрьмы» под Находкой
Следственный комитет открыл уголовное дело о жестоком обращении с животными в рамках расследования незаконного содержания касаток и белуг в Приморском крае.
Следствие установило факты незаконного вылова млекопитающих и последующего ненадлежащего содержания в центре адаптации. Речь идет о 90 белугах и 11 косатках.
Следователи планируют оперативно принять меры по возвращению млекопитающих в естественную среду, пишет «360».
Косаток и белуг выловили осенью 2018 года и поместили в бухту под Находкой. Зоозащитники уверяли, что их хотели продать в китайские океанариумы. Прокуратура установила, что млекопитающих выловили с нарушениями, суд наложил на них арест.
В декабре выяснилось, что несколько белух исчезли из вольеров. Отловщики заявляли, что они уплыли, экологи убеждены в гибели белух. С просьбой разобраться в ситуации к президенту России обращалась актриса Памела Андерсон.
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