В Приморье завели дело из-за «китовой тюрьмы» под Находкой

Следственный комитет открыл уголовное дело о жестоком обращении с животными в рамках расследования незаконного содержания касаток и белуг в Приморском крае.

Следствие установило факты незаконного вылова млекопитающих и последующего ненадлежащего содержания в центре адаптации. Речь идет о 90 белугах и 11 косатках.

Следователи планируют оперативно принять меры по возвращению млекопитающих в естественную среду, пишет «360».

Косаток и белуг выловили осенью 2018 года и поместили в бухту под Находкой. Зоозащитники уверяли, что их хотели продать в китайские океанариумы. Прокуратура установила, что млекопитающих выловили с нарушениями, суд наложил на них арест.

В декабре выяснилось, что несколько белух исчезли из вольеров. Отловщики заявляли, что они уплыли, экологи убеждены в гибели белух. С просьбой разобраться в ситуации к президенту России обращалась актриса Памела Андерсон.