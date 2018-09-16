В Приморье проходит второй тур выборов губернатора
Более 1,3 тысячи избирательных участков открылись 16 сентября на втором туре выборов губернатора Приморья.
В нем участвуют кандидат от «Единой России», врио главы края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ, депутат заксобрания региона Андрей Ищенко. В первом туре Тарасенко набрал 46,56% голосов, а Ищенко – 26,63%, пишет РИА Новости.
В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.
В Единый день голосования не определились главы четырех субъектов России: Приморья, Хабаровского края, Владимирской области и Хакасии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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