В Приморье проходит второй тур выборов губернатора

Более 1,3 тысячи избирательных участков открылись 16 сентября на втором туре выборов губернатора Приморья.

В нем участвуют кандидат от «Единой России», врио главы края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ, депутат заксобрания региона Андрей Ищенко. В первом туре Тарасенко набрал 46,56% голосов, а Ищенко – 26,63%, пишет РИА Новости.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.

В Единый день голосования не определились главы четырех субъектов России: Приморья, Хабаровского края, Владимирской области и Хакасии.