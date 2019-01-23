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В Приморском крае «бандиты» прочитали лекцию в школе

В Приморском крае «бандиты» прочитали лекцию в школе

В одной из школ Приморского края местные криминальные авторитеты прочитали детям лекцию о половом воспитании. Расследованием инцидента занялась прокуратура.

О проведении такого «урока» рассказал родитель одного из учащихся в соцсетях. Он указал, что экс-директор школы, а ныне глава сельской администрации позвал в учебное заведение «местных бандитов».

На встречу с ними собрали учеников с пятого по седьмой классы. «Авторитеты» рассказали школьникам в грубой форме, что их ожидает «на зоне» в случае, если те станут вступать в отношения друг с другом.

Как сообщила «Интерфаксу» старший помощник прокурора края Елена Телегина, прокуратура начала проверку соблюдения требований закона об образовании.

Ранее сообщалось о массовых обмороках детей в школах Кузбасса.

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Места: Россия
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