В Приморском крае «бандиты» прочитали лекцию в школе

В одной из школ Приморского края местные криминальные авторитеты прочитали детям лекцию о половом воспитании. Расследованием инцидента занялась прокуратура.

О проведении такого «урока» рассказал родитель одного из учащихся в соцсетях. Он указал, что экс-директор школы, а ныне глава сельской администрации позвал в учебное заведение «местных бандитов».

На встречу с ними собрали учеников с пятого по седьмой классы. «Авторитеты» рассказали школьникам в грубой форме, что их ожидает «на зоне» в случае, если те станут вступать в отношения друг с другом.

Как сообщила «Интерфаксу» старший помощник прокурора края Елена Телегина, прокуратура начала проверку соблюдения требований закона об образовании.

Ранее сообщалось о массовых обмороках детей в школах Кузбасса.