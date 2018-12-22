Приложение WhatsApp начнет переводить деньги

Компания Facebook создаст криптовалюту, позволяющую пользователям переводить деньги при помощи приложения WhatsApp.

Новая цифровая валюта будет привязана к доллару США для минимизации волатильности.

Отмечается, что новая услуга будет ориентирована, в первую очередь, на рынок денежных переводов в Индии, отмечает «Ведомости».