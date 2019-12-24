Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах

Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах. В последнюю редакцию внесли условие, что больного одновременно могут навещать не более двух родственников.

Руководство больницы определит места для встречи: это могут быть палата, зал, холл, коридор. В этих местах должны быть созданы условия для посещения — установлены диваны и стулья.

В палате одновременно смогут находиться не более двух человек. Данное условие объяснили защитой пациентов с ослабленным иммунитетом от опасности заболеть.

С собой запретят приносить музыкальные инструменты и громкие вещи. Посещение пациента допускается с его личного согласия и при удовлетворительном самочувствии. В случае с пациентами без сознания решение о допуске принимает заведующий отделением. К больным в боксах и палатах на карантине доступа не будет, пишет «Российская газета».

Ранее Минздрав сообщил новые правила посещения больных в реанимации. Разрешение на допуск к пациенту дает лечащий врач или завотделением, а главное условие посещения — отсутствие у гостя признаков инфекции.

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