РПЦ пригрозила Константинополю разрывом из-за автокефалии Киева

Московский патриархат объявил о разрыве отношений с Константинополем в случае предоставления автокефалии Украинской церкви. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем, и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем», - сказал он.

Митрополит добавил, что Константинополь поступает «вне правового поля православия», передает РБК. Иларион напомнил, что в конце августа в Стамбуле патриарх Московский и всея Руси Кирилл встречался с патриархом Константинопольским Варфоломеем. По его словам, константинопольская сторона не только не услышала аргументов, но и поступила «подло и вероломно».

Ранее Священный синод РПЦ выступил с заявлением, в котором раскритиковал действия патриарха Варфоломея. Причиной недовольства в РПЦ стали планы Константинополя предоставить автономию Украинской церкви, а также назначение своих представителей на Украине.