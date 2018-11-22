Прием лекарств от аллергии будет наказываться как пьяная езда

Прием лекарств от аллергии будет наказываться как пьяная езда

ГИБДД совместно с Минздравом разрабатывает поправки в КоАП, предусматривающие наказание за прием лекарств с одурманивающим эффектом. Противоэпилептическое лекарство «Фенобарбитал» и антигистаминное средство «Димедрол» планируют приравнять к алкоголю и привлекать к ответственности за их употребление, как за пьяную езду.

Наказание ждет тех, кто принял лекарства «в терапевтических целях», несмотря на предостережение врачей, а также наркоманов, которые употребляют такие препараты пачками для получения одурманивающего эффекта.

«Фенобарбитал» и «Димедрол» не признаны наркотическими средствами, однако эффект от них не менее опасен, заявил врио замначальника ГИБДД России Александр Быков.

Сейчас при необходимости установить состояние водителя проводится медицинское освидетельствование – врач берет анализ мочи и в ряде случаев крови. При обнаружении спирта медработник выносит заключение, подтверждающее состояние алкогольного опьянения. Затем дело рассматривается в суде, который выносит решение о лишении водителя прав или штрафе в размере 30 тыс. рублей.

Однако в настоящее время врачи не могут выдать заключение об обнаружении веществ, входящих в состав медпрепаратов, так как это не предусмотрено в законодательстве, уточняет «Коммерсантъ». ГИБДД и Минздрав намерены устранить этот пробел.

Всего с января по октябрь 2018 года в России было привлечено к ответственности за пьяную езду около 532 тыс. автомобилистов.

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