Причиной давления на Михаила Гуцериева могла стать Беларусь

Утром, 18 декабря, силовики провели обыски в доме Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний.

ФСБ и СКР пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице в Москве, где расположена компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева – Саид.

Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 226.1 УК. Его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По одной из версий проверки дома и офиса Михаила Гуцериева речь идет о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, ущерб от которой оценивается в 2 млрд рублей. Установлено, что нефть направлялась в Турцию, а оттуда шла на Украину.

По другой из версий, процесс связан с активами Михаила Гуцериева в Беларуси, которые с недавнего времени стали предметом интереса спецслужб и правительства России.

Семья российских бизнесменов тесно связана с Беларусью. В Минске Михаил Гуцериев построил гостинцу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту, перестроил базу отдыха Управления делами президента «Красносельское» в усадьбу с домом приемов.

Российский бизнесмен и его сын Саид активно инвестируют в IT-проекты вместе с белорусским предпринимателем Виктором Прокопеней. В частности, они запустили первую криптобиржу в Беларуси.

Самый крупный проект Гуцериевых в Беларуси — это строительство калийного комбината в Любанском районе, которое ведет компания «Славкалий». Общая стоимость проекта составляет 2 млрд долларов.

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