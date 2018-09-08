Причиной аварии Boeing в Сочи оказался внезапный порыв ветра

Внезапный порыв ветра мог стать причиной жесткой посадки Boeing 737 компании UTair в Сочи, в результате которой два десятка пассажиров получили травмы, скончался сотрудник аэропорта и полностью разрушился самолет.

В Межгосударственном авиакомитете (МАК) выясняют, почему пилоты, которые были предупреждены об опасном ветре, решились на посадку. По данным источника, близкого к расследованию, у экипажа возникли проблемы перед самой землей – в сотне метров. В этот момент скорость самолета резко увеличилась и машина понеслась вперед.

Как стало известно «Коммерсанту», возле поверхности земли самолет столкнулся с ветром скоростью 20 м/с, вследствие чего лайнер выкатился за пределы полосы на 1,3 тыс. метров. Установлено, что Boeing приземлился в середине трехкилометровой полосы с завышенной скоростью в 340 км/ч, лайнер выкатился за пределы ВВП и упал в русло реки Мзымты. От гибели 166 пассажиров спасло то, что течение уносило горящий керосин от места аварии, а спасатели вовремя обеспечили тушение пожара.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Самолет следовал из Москвы. При посадке в Сочи он выкатился за пределы ВВП и загорелся. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

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