Прибыль «Русского стандарта» по МСФО выросла на 5 млрд рублей

Банк «Русский Стандарт» увеличил прибыль трех кварталов по МСФО на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,072 млрд рублей.

При этом, кредитный портфель банка увеличился на 14,5 млрд рублей (16%) по сравнению с тремя кварталами 2018 года.

«Рост кредитного портфеля физических лиц стал возможен в том числе благодаря обновлению продуктовой линейки», — пояснил председатель правления «Русского Стандарта» Александр Самохвалов телеканалу 360.

Согласно показателям, рост чистого процентного дохода за вычетом резервов на обесценение составил 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая процентная маржа выросла с 8,3% до 10,3%. Комиссионные доходы увеличились на 10,3%.

Самохвалов также отметил, что в части возвращения долгов банк сфокусировался на развитии собственной службы Collection, что позволило поддерживать долю неработающих ссуд в розничном портфеле на уровне 7,9% при их покрытии резервами на 164%.

За три квартала текущего года расходы на резервы составили 3,7 млрд рублей.

Читайте нас в мобильном приложении