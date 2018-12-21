Президента Украины попросили объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины с просьбой объявить России войну. Документ зарегистрирован на сайте парламента.

Вместе с объявлением войны Рада предложила разорвать все дипломатические отношения с Россией и прекратить транспортное сообщение.

Автором инициативы стал внефракционный депутат Виталий Куприй, пишут «Известия». Текст проекта на сайте Рады отсутствует.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после вооруженного конфликта в Донбассе и присоединения Крыма в 2014 году. Новый виток обострения произошел после инцидента в Керченском проливе. После этого президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в 10 областях и запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

10 декабря Украина подписала закон о прекращении закона о дружбе с Россией. Он перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.