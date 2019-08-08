Президент Зеленский и патриарх Варфоломей не подписали соглашение

Подписания соглашения по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и Константинопольского патриарха Варфоломея не состоялось. Соглашение с Фанара с Киевом касалось проблем экологии и готовилось патриархией в сотрудничестве с украинским МИД. Причины срыва подписания документа не разглашаются. В декабре 2018 года в Киеве прошёл "объединительный собор", итогом которого стало провозглашение Православной церкви Украины (ПЦУ), её возглавил митрополит Епифаний. В Русской православной церкви решение «собора» назвали канонически ничтожным. Кроме того, в переданном Константинопольским патриархатом ПЦУ томосе прямо оговаривалось, что юрисдикция ПЦУ ограничивается лишь территорией Украины, зарубежные же приходы отходили таким образом под влияние Константинополя. Сначала принявший новую церковь глава «Киевского патриархата» Филарет Денисенко уже нынешним летом объявил, что Константинопольский патриархат «обманул» Украину и переданный ПЦУ томос является кабальным.