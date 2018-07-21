Президент США заявил о «недобром» отношении к Владимиру Путину

Президент США Дональд Трамп осудил несколько американских СМИ за слова о его мягком отношении к главе России Владимиру Путину.

Американский лидер попросил считать это «дипломатией». «Я встретил жестокую критику от фейковых СМИ за то, что был слишком добр с президентом Путиным. Раньше они могли бы назвать это дипломатией. Если бы я кричал и устрашал, я был бы слишком жесток», - написал он в Twitter.

Трамп отметил, что ранее СМИ писали о его жестком отношении к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, передает РИА Новости. Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки. Сначала президенты в течение двух часов общались наедине, после чего ответили на вопросы журналистов и пообедали в расширенном составе. По итогам переговоров Трамп и Путин заявили о намерении улучшать отношения двух стран.