Президент Украины заговорил о войне с РФ в Керченском проливе
Украинский президент Петр Порошенко, говоря об инциденте в Керченском проливе, заявил о начале войны с РФ. Лидер Украины назвал действия российских пограничников в отношении моряков Украины агрессией.
В интервью американскому телеканалу Fox News он сказал: «Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис».
Напомним, 25 ноября в российских территориальных водах были задержаны три корабля Украины. Они незаконно пересекли границу с Россией и выполняли опасные маневры, пишет «Коммерсантъ». В отношении моряков открыли огонь, трое были ранены. Суд Симферополя до января оставил 24 моряков под стражей.
В ответ Украина ввела в 10 регионах страны военное положение и запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. С того времени на Украину не пустили 1 тыс. россиян.
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