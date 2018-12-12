Президент Украины заговорил о войне с РФ в Керченском проливе

Президент Украины заговорил о войне с РФ в Керченском проливе

Украинский президент Петр Порошенко, говоря об инциденте в Керченском проливе, заявил о начале войны с РФ. Лидер Украины назвал действия российских пограничников в отношении моряков Украины агрессией.

В интервью американскому телеканалу Fox News он сказал: «Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис».

Напомним, 25 ноября в российских территориальных водах были задержаны три корабля Украины. Они незаконно пересекли границу с Россией и выполняли опасные маневры, пишет «Коммерсантъ». В отношении моряков открыли огонь, трое были ранены. Суд Симферополя до января оставил 24 моряков под стражей.

В ответ Украина ввела в 10 регионах страны военное положение и запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. С того времени на Украину не пустили 1 тыс. россиян.

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