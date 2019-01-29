Президент Украины разом решил пойти на второй срок и мир с РФ

Президент Украины заявил о необходимости «холодного» мира с Россией. Это прозвучало на фоне сообщения о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах.

«Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», — сказал он, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

Украинский лидер констатировал, что «люди устали от войны» и на выборах им предстоит проголосовать не только за президента, но и верховного главнокомандующего. Он признался, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Голосование состоится 31 марта, сообщает РБК. Решение идти на выборы вызвано «чувством глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями украинцев», подчеркнул Порошенко.

Ранее документы для участия в выборах президента подали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. По данным соцопросов, за Тимошенко готовы проголосовать 12% населения, за Зеленского – 11%. Петр Порошенко занял третью строчку народного рейтинга.