Президент Турции приедет в Сочи для встречи с Владимиром Путиным по Сирии

Президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 сентября в Сочи.

Путин и Эрдоган планируют обсудить двустороннее сотрудничество между странами и урегулирование конфликта в Сирии, говорится на сайте Кремля.

Ранее главав МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона готова бороться с террористами в Сирии и хочет добиться решения конфликта политическим путем.

В сентябре Турция перебросила военную технику на границу с Сирией в связи с обострением ситуации в Идлибе.

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