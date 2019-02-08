Президент России приказал охранять Виктора Януковича
Экс-президенту Украины Виктору Януковичу предоставлена охрана по указу Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он не уточнил, когда был издан указ и какому ведомству поручено охранять Януковича, пишет Meduza.
На вопрос, в каком статусе он находится в России, Песков заявил, что Янукович въехал в страну как «действующий президент», сейчас у него «нет никакого особого или специального статуса». Он добавил, что сейчас экс-президент Украины находится в России.
В конце января суд Киева назначил Януковичу 13 лет заключения по делу о госизмене. Россия отказалась экстрадировать бывшего украинского лидера на Родину.
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