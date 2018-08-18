Президент России прибыл в Берлин на переговоры с Ангелой Меркель
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Среди основных тем переговоров – ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и крупные международные коммерческие проекты.
Путин прилетел из Австрии, где присутствовал на свадьбе главы МИД страны Карин Кнайсль. Встреча Меркель и Путина состоится в замке Мезеберг в 70 километрах от столицы Германии, сообщает РИА Новости.
Предыдущая встреча прошла в Сочи 18 мая. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что лидеры обсудят важнейшие проблемы: «это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций».
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