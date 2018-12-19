Президент России отменил нормы ельцинской эпохи

Президент России отменил нормы ельцинской эпохи

Президент России Владимир Путин отменил несколько оснований для отказа в предоставлении политического убежища. Прежний документ был принят президентом Борисом Ельциным в 1997 году.

Всего в документе значились восемь оснований для отказа. Так, на убежище не могли рассчитывать иностранцы, которые обвинялись в совершении преступлений в России. Запрет распространялся на тех, кто являлся гражданином страны с развитыми институтами в области прав человека.

МИД России прежде ежегодно составлял перечень таких стран, теперь эта обязанность снята, пишет Lenta.ru.

В 2013 году Россия предоставила временное убежище сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудэну. В Штатах его обвинили в передаче разведывательной информации. Путин, комментируя предоставление убежища Сноудэну, заявлял, что не считает американца предателем.

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