Президент России ограничил сумму долга по потребкредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на сумму долга по потребительским кредитам. Документ также вводит запрет на взыскания в тех случаях, если займ выдан «черными кредиторами».

Размер неустойки по кредиту, срок возврата которого не превышает год, будет ограничиваться постепенно. Если кредит выдан до вступления в силу закона, то максимальная сумма долга до июля будущего года не может превышать сумму займа больше чем в 2,5 раза, до января 2020 года – в 2 раза, потом – в 1,5 раза.

Закон ограничивает процентную ставку по таким кредитам – после вступления закона в силу она не может превышать 1,5% в день, а с июля 2019 – 1%, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре в России был побит рекорд по выдаче ипотечных кредитов.