Президент России ограничил сумму долга по потребкредитам

Президент России ограничил сумму долга по потребкредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на сумму долга по потребительским кредитам. Документ также вводит запрет на взыскания в тех случаях, если займ выдан «черными кредиторами».

Размер неустойки по кредиту, срок возврата которого не превышает год, будет ограничиваться постепенно. Если кредит выдан до вступления в силу закона, то максимальная сумма долга до июля будущего года не может превышать сумму займа больше чем в 2,5 раза, до января 2020 года – в 2 раза, потом – в 1,5 раза.

Закон ограничивает процентную ставку по таким кредитам – после вступления закона в силу она не может превышать 1,5% в день, а с июля 2019 – 1%, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре в России был побит рекорд по выдаче ипотечных кредитов.

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