Президент МОК признал поражение в борьбе с допингом

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признал поражение в борьбе с допингом.

Говоря о противодействии употреблению спортсменами запрещенных препаратов, Бах заявил, что допинг всегда будет иметь место в спорте.

«Это одна из тех войн, в которой невозможно победить», - заявил он.

Бах также рассказал о создании нового Международного испытательного агентства, которое работает независимо от МОК и Спортивного арбитражного суда, передает телеканал «360».

В июле представители МОК подвергли критике законодательную инициативу США, согласно которой виновные в употреблении допинга могли получить наказание в виде лишения свободы.