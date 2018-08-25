Президент МОК признал поражение в борьбе с допингом
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признал поражение в борьбе с допингом.
Говоря о противодействии употреблению спортсменами запрещенных препаратов, Бах заявил, что допинг всегда будет иметь место в спорте.
«Это одна из тех войн, в которой невозможно победить», - заявил он.
Бах также рассказал о создании нового Международного испытательного агентства, которое работает независимо от МОК и Спортивного арбитражного суда, передает телеканал «360».
В июле представители МОК подвергли критике законодательную инициативу США, согласно которой виновные в употреблении допинга могли получить наказание в виде лишения свободы.
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