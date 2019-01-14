Президент США преподнес России «плохую новость»

Президент США преподнес России «плохую новость»

Президент США Дональд Трамп сообщил о росте добычи нефти в Штатах. По его мнению, это плохая новость для России.

Он рассказал, что в США упали цены на бензин и выросла добыча нефти после дерегулирования энергетики.

«Но это плохая новость для России. Почему президент Трамп пошел на это? Думаете, потому, что он работал на Кремль?», - приводит его слова «360».

Ранее Трампа обвинили в сокрытии подробностей разговоров с президентом России Владимиром Путиным. За два года не сохранилось ни одной записи бесед двух лидеров. Американский президент в ответ на обвинения заявил, что проводит со всеми президентами переговоры один на один.

В конце ноября 2018 года две «плохие» новости для России преподнес президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что не допустит отмены выборов, а российский президент не сможет повлиять на исход голосования.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: политика
Следующая новость Министр рассказал о планах вывозить мусор из РФ в Швецию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО