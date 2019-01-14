Президент США преподнес России «плохую новость»

Президент США Дональд Трамп сообщил о росте добычи нефти в Штатах. По его мнению, это плохая новость для России.

Он рассказал, что в США упали цены на бензин и выросла добыча нефти после дерегулирования энергетики.

«Но это плохая новость для России. Почему президент Трамп пошел на это? Думаете, потому, что он работал на Кремль?», - приводит его слова «360».

Ранее Трампа обвинили в сокрытии подробностей разговоров с президентом России Владимиром Путиным. За два года не сохранилось ни одной записи бесед двух лидеров. Американский президент в ответ на обвинения заявил, что проводит со всеми президентами переговоры один на один.

В конце ноября 2018 года две «плохие» новости для России преподнес президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что не допустит отмены выборов, а российский президент не сможет повлиять на исход голосования.