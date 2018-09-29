Президент РФ посетит гонки «Формулы-1» в Сочи

Президент России Владимир Путин посетит гонки «Формулы-1», которые состоятся 30 сентября в Сочи.

Это пятые в истории России соревнования. Российский этап гонок проходит на трассе «Сочи Автодром» Олимпийского парка с 28 по 30 сентября, передает «Интерфакс».

России было предоставлено право проведения чемпионата мира 14 октября 2010 года. Гонки «Формулы-1» будут проходить в России ежегодно до 2025 года.