Президент РФ посетит гонки «Формулы-1» в Сочи
Президент России Владимир Путин посетит гонки «Формулы-1», которые состоятся 30 сентября в Сочи.
Это пятые в истории России соревнования. Российский этап гонок проходит на трассе «Сочи Автодром» Олимпийского парка с 28 по 30 сентября, передает «Интерфакс».
России было предоставлено право проведения чемпионата мира 14 октября 2010 года. Гонки «Формулы-1» будут проходить в России ежегодно до 2025 года.
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