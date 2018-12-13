Владимир Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Ранее с таким предложением выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Он объяснял, что перенос центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска будет правильным шагом, так как Владивосток часто становится местом проведения форумов с участием иностранных лидеров. В частности, здесь ежегодно проходит Восточный экономический форум.

Статус столицы привлечет дополнительные средства из федерального бюджета и повышенное внимание со стороны властей. В пользу переноса говорили и те факторы, что в городе есть многочисленные порты и развитая инфраструктура.

Подписанный президентом документом вносит изменения в указ 2000 года, где содержится перечень федеральных округов и их столиц, передает «360».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Сергей Фургал ранее не поддержали идею переноса столицы Дальнего Востока.