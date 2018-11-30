Президент США отказал Владимиру Путину во встрече

Запланированная в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айросе встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не состоится. Такое решение принял американский лидер в ответ на инцидент в Керченском проливе.

Решение об отмене встречи Трамп объявил в Twitter. За час до этого он заявлял, что встреча, «вероятно, состоится» и сейчас самое подходящее время для диалога с Путиным. Спустя время президент США решил не общаться с президентом России, заявив, что готов к разговору, когда разрешится скандал между Украиной и Россией.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что отмена встречи через Twitter «очень необычна». Он отметил, что Кремль и Белый дом совместно обсуждают повестку и такие решения не принимаются в одностороннем порядке, пишет «Газета.ru».

В Кремле заявили, что из-за решения Трампа обсуждение международных вопросов откладывается на неопределенное время. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера появится дополнительное время на встречи с другими политиками.

Напомним, ранее Украина заявила о готовности России начать полномасштабную войну после инцидента в Керченском проливе.