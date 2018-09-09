Президент Молдовы госпитализирован после ДТП

На трассе Страшены-Калараш попал в аварию кортеж президента Молдовы Игоря Додона. По предварительным данным, глава государства был доставлен в больницу.

Как сообщает РИА Новости, кортеж президента столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. В полиции подтвердили факт аварии, но не уточнили детали ДТП.

«Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие. Людям, находившимся в автомобилях, оказана медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе полиции Молдовы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.