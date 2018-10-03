Президент «Лукойла» выступил против повышения акциза на бензин

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что правительству не нужно привязывать дорожные фонды к акцизу на бензин и повышать косвенный налог. По его мнению, это приведет к росту цен на топливо.

Алекперов считает, что дорожные фонды необходимо формировать за счет средств бюджета, а в случае с акцизами вернуться к тем параметрам, с которых начинался налоговый маневр.

Так, с 1 января 2019 года планируется постепенное завершение налогового маневра для нефтяной отрасли. Он предполагает снижение таможенных пошлин с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых.

Маневр предусматривает отрицательный акциз для НПЗ, который станет инструментом сдерживания цен на топливо, пишет РБК. Президент «Лукойла» заявил, что если заработает механизм с отрицательным акцизом и компенсацией нефтяным компаниям, то две трети роста цен на бензин сможет возмещать государство.

«Тогда если и будет повышение цен на бензин, то более плавное, без скачков. А если нам еще удастся как-то повлиять на акцизную политику, то тогда можно будет вообще не прогнозировать роста цен выше инфляционных ожиданий», - сказал Алекперов.

С 1 января 2019 года будут повышены акцизы на дизельное топливо и бензин до 2,7 тысяч и 3,7 тысяч рублей соответственно. Вице-премьер Дмитрий Козак ранее заявил, что правительство не допустит нового скачка цен на бензин.