Президент «Лукойла» выступил против повышения акциза на бензин

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что правительству не нужно привязывать дорожные фонды к акцизу на бензин и повышать косвенный налог. По его мнению, это приведет к росту цен на топливо.

Алекперов считает, что дорожные фонды необходимо формировать за счет средств бюджета, а в случае с акцизами вернуться к тем параметрам, с которых начинался налоговый маневр.

Так, с 1 января 2019 года планируется постепенное завершение налогового маневра для нефтяной отрасли. Он предполагает снижение таможенных пошлин с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых.

Маневр предусматривает отрицательный акциз для НПЗ, который станет инструментом сдерживания цен на топливо, пишет РБК. Президент «Лукойла» заявил, что если заработает механизм с отрицательным акцизом и компенсацией нефтяным компаниям, то две трети роста цен на бензин сможет возмещать государство.

«Тогда если и будет повышение цен на бензин, то более плавное, без скачков. А если нам еще удастся как-то повлиять на акцизную политику, то тогда можно будет вообще не прогнозировать роста цен выше инфляционных ожиданий», - сказал Алекперов.

С 1 января 2019 года будут повышены акцизы на дизельное топливо и бензин до 2,7 тысяч и 3,7 тысяч рублей соответственно. Вице-премьер Дмитрий Козак ранее заявил, что правительство не допустит нового скачка цен на бензин.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Volkswagen уволил гендиректора Audi Руперта Штадлера

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО