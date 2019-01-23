Запоздалый проект по изучению мозга профинансируют в России

В России планируют реализовать проект по изучению мозга. Президент России Владимир Путин пообещал предоставить помощь ученым.

По словам главы РАН Александра Сергеева, проект будет состоять из трех частей. Первая посвящена изучению основных механизмов сознания. Вторая часть связана с диагностикой и предупреждением заболеваний мозга. Третий блок предусматривает изучение мозга с точки зрения нейроморфного интеллекта.

Для исследования мозга будут использованы ресурсы РАН, Курчатовского института, институтов Минздрава, госкорпораций и крупных компаний в сфере информационных технологий.

По словам Сергеева, в этом направлении Россия сильно отстает от ведущих стран мира. Путин согласился с важностью проблемы и пообещал приложить все усилия для реализации проекта, отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Программа аналогичных исследований была принята в 2013 году в США. В Европе на протяжении пяти лет действует проект «Человеческий мозг». Изучением мозга занимаются в Китае с 2016 года.