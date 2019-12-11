Президент Бразилии считает Грету Тунберг «соплячкой»

Бразильский президент Жаир Болсонару назвал 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг из Швеции «соплячкой».

По словам главы государства, ей слишком много времени уделяется в СМИ. Заявление бразильского лидера стало ответом на твит активистки, в котором она выразила обеспокоенность в связи с гибелью двух лидеров коренного бразильского племени гуажажара. Тунберг считает, что в Бразилии убили тех, кто защищает леса от незаконной вырубки.

Болсонару отметил, что его беспокоят любые смерти в стране, и правительство намерено бороться с незаконной вырубкой лесов, сообщают «Известия».

Ранее, президент России Владимир Путин высказался по поводу выступления 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату Генассамблеи ООН.

«Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг»,— приводит слова президента «Коммерсант».

Глава государства отметил, что считает правильным заинтересованность подростков актуальными проблемами, «но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», уверен российский лидер.

Ранее Грета жестко раскритиковала за бездействие глав государств на саммите ООН. По ее словам, из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков – это «сказки об экономическом росте».

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