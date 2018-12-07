Президент Беларуси раскаялся перед Путиным за спор о газе
Президент Беларуси Александр Лукашенко извинился перед российским коллегой за публичный спор о цене за газ. Дискуссия состоялась во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Петербурге.
«Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что во время встречи развернулась бурная дискуссия о цене за газ и заверил, что публике лучше не знать ее подробностей. Лукашенко отметил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе для обсуждения стоимости голубого топлива, пишут «Известия».
Ранее Лукашенко обрушился на президента России с обвинениями в необоснованно завышенной цене на газ. Так, для Беларуси она составляет 130 долларов за тысячу кубов, а для жителей Смоленской области – 70 долларов. В ответ Путин указал, что цена для Беларуси вдвое ниже, чем для Германии – 130 долларов против 250 долларов.
Лукашенко заявил, что уровень жизни в стране также гораздо ниже, чем в ЕС и напомнил о совместной войне против немцев во Второй мировой. Российский президент предложил обсудить данный вопрос в закрытом режиме.
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