Президент Беларуси раскаялся перед Путиным за спор о газе

Президент Беларуси Александр Лукашенко извинился перед российским коллегой за публичный спор о цене за газ. Дискуссия состоялась во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Петербурге.

«Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что во время встречи развернулась бурная дискуссия о цене за газ и заверил, что публике лучше не знать ее подробностей. Лукашенко отметил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе для обсуждения стоимости голубого топлива, пишут «Известия».

Ранее Лукашенко обрушился на президента России с обвинениями в необоснованно завышенной цене на газ. Так, для Беларуси она составляет 130 долларов за тысячу кубов, а для жителей Смоленской области – 70 долларов. В ответ Путин указал, что цена для Беларуси вдвое ниже, чем для Германии – 130 долларов против 250 долларов.

Лукашенко заявил, что уровень жизни в стране также гораздо ниже, чем в ЕС и напомнил о совместной войне против немцев во Второй мировой. Российский президент предложил обсудить данный вопрос в закрытом режиме.