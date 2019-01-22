Президент Беларуси подключился к освобождению Насти Рыбки

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заняться освобождением уроженки Бобруйска Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Она рассказала «Интерфаксу», что Лукашенко в курсе событий с Настей Рыбкой и распорядился немедленно помочь в ее освобождении.

Ранее девушку отпустили из полиции под подписку о явке. Модель Настя Рыбка и секс-тренер Алекс Лесли были задержаны 17 января в Шереметьево по возвращении из Таиланда. Следствие полагает, что с января 2017 года по март 2018 года они вовлекли более двух лиц в занятия проституцией.

В середине января Настю Рыбку и Алекса Лесли приговорили к условному заключению за создание тайного общества и оказание секс-услуг в Таиланде. В итоге 17 января их депортировали.