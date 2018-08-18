Президент Беларуси объяснил отставку правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил смену правительства республики недовольством принятыми прежним кабмином решениями.
Лукашенко рассказал, что по конституции страны, «президент в своей предвыборной программе оглашает курс».
«А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной. Так у меня никогда не было и не будет!», - заявил он, отметив, что главное для него – это народ, к которому необходимо прислушиваться.
Президент Беларуси подчеркнул, что диктатура в стране невозможна, передает агентство «URA.RU».
Ранее Лукашенко обновил состав правительства. Так, председателем стал экс-глава Банка развития Сергей Румас.
Следующая новость Неизвестные взломали канал «Эха Москвы» на YouTube
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии