Президент Беларуси объяснил отставку правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил смену правительства республики недовольством принятыми прежним кабмином решениями.

Лукашенко рассказал, что по конституции страны, «президент в своей предвыборной программе оглашает курс».

«А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной. Так у меня никогда не было и не будет!», - заявил он, отметив, что главное для него – это народ, к которому необходимо прислушиваться.

Президент Беларуси подчеркнул, что диктатура в стране невозможна, передает агентство «URA.RU».

Ранее Лукашенко обновил состав правительства. Так, председателем стал экс-глава Банка развития Сергей Румас.