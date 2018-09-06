Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова уходит с поста
Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что покидает свой пост.
По ее словам, она планирует перейти на работу во Внешэкономбанк.
Пост пресс-секретаря займет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.
В 2008-2012 годах Наталья Тимакова была пресс-секретарем президента Дмитрия Медведева.
Когда после выборов 2012 года он занял должность премьер-министра, Наталья Тимакова перешла на пост его пресс-секретаря в правительстве, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
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