Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова уходит с поста

Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что покидает свой пост.

По ее словам, она планирует перейти на работу во Внешэкономбанк.

Пост пресс-секретаря займет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.

В 2008-2012 годах Наталья Тимакова была пресс-секретарем президента Дмитрия Медведева.

Когда после выборов 2012 года он занял должность премьер-министра, Наталья Тимакова перешла на пост его пресс-секретаря в правительстве, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА Новости.