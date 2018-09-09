Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП
Скончался премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Он погиб в результате ДТП в Гудаутском районе, возвращаясь из Сирии.
Как сообщили «Интерфаксу» в администрации президента республики, кортеж с главой правительства республики ехал из аэропорта. Он был в Сирии вместе с президентом Абхазии.
«Делегация руководства Абхазии возвращалась после государственного визита в Сирию. Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт», - сказал президент Рауль Хаджимба.
В больницу были доставлены водитель и охранник премьера, их состояние удовлетворительное.
Гагулия родился в 1948 году. Он трижды занимал должность премьер-министра республики: в 1995-1997 и 2002-2004 годах, а позже с 25 апреля 2018 года.
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