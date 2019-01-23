«Прекрасный старт»: Япония оценила итоги встречи по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение мирного договора в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Японская сторона положительно оценила итоги встречи.

Первые лица двух стран обсудили двусторонее сотрудничество в разных отраслях и распорядились продолжить обсуждение мирного договора на уровне глав МИД, пишет РИА Новости.

Российский президент признался, что встреча прошла «в деловой и весьма конструктивной атмосфере». Японский премьер назвал переговоры «откровенными».

«В целом это прекрасный старт японско-российских отношений в 2019 году», — сказал генеральный секретарь японского правительства Ёсихиде Суга.

Он указал, что стороны продолжат упорное ведение переговоров, чтобы прийти к результату.

Диалог между Россией и Японией омрачает отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения являются Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва настаивает, что южные острова перешли СССР по итогам войны и суверенитет России над ними не обсуждается. Япония продолжает считать их своими «северными территориями».