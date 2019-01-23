Читай-город






«Прекрасный старт»: Япония оценила итоги встречи по Курилам

«Прекрасный старт»: Япония оценила итоги встречи по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение мирного договора в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Японская сторона положительно оценила итоги встречи.

Первые лица двух стран обсудили двусторонее сотрудничество в разных отраслях и распорядились продолжить обсуждение мирного договора на уровне глав МИД, пишет РИА Новости.

Российский президент признался, что встреча прошла «в деловой и весьма конструктивной атмосфере». Японский премьер назвал переговоры «откровенными».

«В целом это прекрасный старт японско-российских отношений в 2019 году», — сказал генеральный секретарь японского правительства Ёсихиде Суга.

Он указал, что стороны продолжат упорное ведение переговоров, чтобы прийти к результату.

Диалог между Россией и Японией омрачает отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения являются Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва настаивает, что южные острова перешли СССР по итогам войны и суверенитет России над ними не обсуждается. Япония продолжает считать их своими «северными территориями».

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость ФСБ накрыла подпольную сеть по производству и сбыту оружия

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО