Предупредить стрельбу в колледжах поможет контроль за оружием

В России необходимо повысить возрастной ценз для получения разрешения на приобретение оружия - с 18 до 21 года.

Как считают эксперты, это позволит снизить риск трагедий, подобных той, что произошла 14 ноября в колледже Благовещенска, где студент стал стрелять по своим однокурсникам.

Тем временем, депутаты, сенаторы и специалисты служб безопасности говорят, что вместо повышения планки возраста нужно менять систему выдачи лицензий на оружие и усиливать контроль за охранными предприятия, которые контролируют допуск в учебные заведения страны.

«Благовещенск - это уже система, которая говорит о том, что есть вопросы, которые необходимо решать», - заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, частное охранное предприятие (ЧОП), которое охраняло колледж в Благовещенске, где произошла стрельба проверят. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов приказал проверить работу сотрудников ЧОП, допустивших трагедию в колледже.

По предварительным данным, учреждение охраняло ЧОП «Сириус-а». Руководителя охранного предприятия сейчас допрашивают следователи, пишут «Известия».

В последнее время все чаще возникают вопросы к компетентности и профессиональным качествам сотрудников частных охранных предприятий. Ранее Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада, в котором 31 октября жестоко убили шестилетнего мальчика.

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