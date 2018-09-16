МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды
МЧС оповестило о непогоде в Москве 16 сентября. В городе и области ожидаются дождь, сильный ветер и гроза.
«При прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - заявили в ведомстве.
МЧС советует переждать непогоду дома. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними, пишет РБК.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что 16 сентября температура воздуха в столице составит 17-19 градусов. Во вторник, 17 сентября, погода станет еще прохладнее на два-три градуса.
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