МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

МЧС оповестило о непогоде в Москве 16 сентября. В городе и области ожидаются дождь, сильный ветер и гроза.

«При прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - заявили в ведомстве.

МЧС советует переждать непогоду дома. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними, пишет РБК.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 16 сентября температура воздуха в столице составит 17-19 градусов. Во вторник, 17 сентября, погода станет еще прохладнее на два-три градуса.