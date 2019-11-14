В РФ предупредили о звонках мошенников под видом инспекторов
Россиянам стали звонить мошенники, претворяющиеся инспекторами труда. Данные случаи выявлены в 24 российских регионах.
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), злоумышленники звонят в организации и, представляясь инспекторами, предупреждают о внеплановой проверке. Для подготовки к ней они предлагают купить полиграфическую литературу, которая якобы минимизирует негативные последствия проверки.
Звонки поступали в компании в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях и в других регионах, пишет РБК.
В службе напомнили, что не оказывают платных услуг, а вся информация предоставляется работодателям бесплатно.
Ранее сообщалось о новом способе воровства с банковских карт.
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