S7 предупредила об угрозе остановки работы авиакомпаний в РФ

Инициатива Минтранса о переносе в Россию систем бронирования может привести к прекращению работы ряда авиакомпаний, сообщили в S7. О возможной остановке работы уже предупредила авиакомпания «Сибирь».

Ранее Минтранс предложил с 1 января 2020 года перенести в Россию все серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу билетов на внутренние рейсы. Однако у трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры. В частности, «Аэрофлот» использует американскую Sabre, а S7 - швейцарскую SITA, отмечают «Ведомости».

По словам гендиректора компании «Сибирь» Владимира Объедкова, реализация проекта приведет к полному прекращению работы крупных российских перевозчиков и к долгосрочному и дорогому переходу на другие системы бронирования.

Объедков отметил, что российские провайдеры не всегда соответствуют требованиям авиакомпании. Например, «Уральские авиалинии» или «Победа» могут легко перейти к российскому провайдеру, но «Аэрофлот» и S7 входят в глобальные авиационные альянсы, работу в которых эти системы обеспечить не смогут.

В конце июня S7 столкнулась с трудностями в регистрации пассажиров после глобального сбоя в системе SITA. В Минтрансе тогда сообщили, что завершают разработку документов, которые сформируют нормативно-правовую базу для создания российских систем оформления перевозок.