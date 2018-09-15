РПЦ предупредила о кровопролитии в случае автокефалии Киева

Если Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) потеряет права из-за получения Киевом автокефалии, верующие могут начать защищать монастыри и устроить «кровопролитие».

Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, «раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра», а верующие начнут защищать святые места и «может начаться кровопролитие».

В интервью RT митрополит отметил, что Верховная рада готовится принять законы, которые приведут к изоляции Украинской православной церкви.

Накануне РПЦ заявила о готовности разорвать отношения с Константинополем из-за того, что те поддерживают «антиканоническую деятельность» на территории УПЦ МП.

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