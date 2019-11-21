Предстоящей ночью ожидается вспышка активности метеорного потока

Вспышка активности метеорного потока Альфа-Моноцеротиды в созвездии Единорога, как ожидается, произойдет в ночь на пятницу.

Как сообщил астроном Александр Якушечкин, 22 ноября в 7:50 мск возможно резкое повышение активности потока. Вспышка будет продолжаться около получаса. По словам эксперта, лучшие условия для наблюдения астрономического явления будут на юге России — в Крыму и на Кавказе, сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что кометные и метеоритные потоки могли на начальных стадиях развития Земли доставить на планету воду.

Читайте нас в мобильном приложении