Представлен новый логотип Санкт-Петербурга за 7 млн рублей

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города.

Он выполнен одним из крупнейших коммуникационных агентств России - SPN Communication. Стоимость логотипа - 7,05 млн руб.

Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — «Создавать великое». Как говорят создатели, бирюзовый круг олицетворяет «холодное северное солнце», а в буквах «Е» графически изображены разводные мосты.

Предыдущий логотип Санкт-Петербурга разрабатывала студия Артемия Лебедева. Контракт стоимостью 1 руб. заключили без проведения открытого конкурса, из-за чего петербургское управление Федеральной антимонопольной службы добилось его расторжения. В августе 2018 года законность решения подтвердил Верховный суд России, пишет «Коммерсант».

Артемий Лебедев после этого разрешил использовать логотип своей студии безвозмездно.

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