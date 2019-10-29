Представители ГК «Основа» и Физтехпарка приняли участие в бизнес-диалоге «Россия – Вьетнам»

В Ханое стартовал бизнес-диалог «Россия-Вьетнам-2019». В составе делегации Минпромторга России в мероприятии принимает участие начальник департамента корпоративного финансирования и цифровых проектов ГК «Основа» Алексей Квициния. Физтехпарк в составе делегации уполномоченного по защите прав предпринимателей в России Бориса представляет менеджер проектов Юрий Герасимов. На площадке мероприятия Алексей Квициния и Юрий Герасимов презентуют концепцию «умного» девелопмента и цифровые проекты, способствующие развитию городских территорий.

Мероприятие проходит в этом году впервые и отражает взаимную заинтересованность двух стран в углублении межгосударственных и межкультурных коммуникаций, отношений между бизнес-сообществами и общественными организациями.

Цель диалога - поиск новых возможностей развития торгово- экономических связей и реализации инвестиционных проектов.

Для участия приглашены российские и вьетнамские компании, представляющие такие сферы, как торговля, финансы, недвижимость, туризм, текстильная промышленность, IT и другие направления.

Бизнес-диалог «Россия-Вьетнам» в Ханое будет длиться еще несколько дней. Следите за информацией в соцсетях и на сайте Физтехпарка, чтобы быть в курсе важных событий на площадке мероприятия.