Alliance Rostec принудительно выкупит акции «АвтоВАЗа»
Совместное предприятие «Ростеха» и Renault - Alliance Rostec Auto BV (ARA BV) – сообщило о принудительном выкупе акций у миноритариев. Стоимость привилегированных ценных бумаг составит 12,2 рублей, а обыкновенных – 12,4 рублей.
Перечень владельцев выкупаемых акций станет известен 30 ноября.
О планах выкупить 100% акций «АвтоВАЗа» в пользу Alliance Rostec в мае объявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В конце сентября «Ростех» и Renault приобрели 13,1% акций, увеличив свою долю в «АвтоВАЗе» до 96,6%. На выкуп ценных бумаг были направлены 19,698 млрд рублей.
После увеличения доли собственности в «АвтоВАЗе» до 96,6% компания получила право объявить принудительный выкуп оставшейся части предприятия, уточняет РБК.
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