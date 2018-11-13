Предпринимателям в России помогут не попасть в «черный список» ЦБ

В «Сбербанке» начала работать служба оперативной помощи предпринимателям, которая осуществляет консультации по вопросам выявления сомнительных операций. Это позволит клиентам избежать попадания в «черный список» Центробанка РФ.

По словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» банка Александра Белокопытова, зачастую предприниматели нарушают закон из-за недостатка опыта и знаний о требования Банка России. Поэтому «Сбербанк» начал консультировать бизнес по вопросам обращения с наличными денежными средствами и платежами в адрес контрагентов.

Белокопытов призвал предпринимателей чаще использовать для расходных операций безналичную форму оплаты. По его словам, такие операции легко обосновать в отчетности, предоставив подтверждающие платежные документы.

В настоящее время Росфинмониторинг и Центробанк формируют «черный список» из клиентов кредитных организаций, которым отказали в обслуживании или в проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее зампред правления банка Станислав Кузнецов сообщал, что случайным образом попадают в «черные списки» только несколько компаний из ста. В случае добросовестности клиента за два-три дня банк решает о разблокировке счета, передает Агентство экономической информации «Прайм».

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Места: Россия
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