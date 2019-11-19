Предпенсионные льготы достанутся миллиону россиян
В Пенсионном фонде России перечислили меры социальной поддержки и льготы для предпенсионеров. Они касаются более 1,1 млн граждан.
В частности, за пять лет до выхода на пенсию (с 55 лет для женщин и 60 для мужчин) полагаются два выходных в год на прохождение диспансеризации. Гражданам предпенсионного возраста обеспечена гарантия того, что они не будут уволены или не приняты на работу.
Государство обеспечивает предпенсионеров повышенным пособием по безработице, пишет ФБА «Экономика сегодня». Оно составляет 11 280 рублей.
Ранее сообщалось о грядущем росте безработицы из-за предпенсионеров.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!