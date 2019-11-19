Предпенсионные льготы достанутся миллиону россиян

В Пенсионном фонде России перечислили меры социальной поддержки и льготы для предпенсионеров. Они касаются более 1,1 млн граждан.

В частности, за пять лет до выхода на пенсию (с 55 лет для женщин и 60 для мужчин) полагаются два выходных в год на прохождение диспансеризации. Гражданам предпенсионного возраста обеспечена гарантия того, что они не будут уволены или не приняты на работу.

Государство обеспечивает предпенсионеров повышенным пособием по безработице, пишет ФБА «Экономика сегодня». Оно составляет 11 280 рублей.

Ранее сообщалось о грядущем росте безработицы из-за предпенсионеров.

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