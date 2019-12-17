Российские рестораторы готовы устроить предпенсионеров

Жители России предпенсионного возраста имеет высокие шансы найти работу на производстве и ритейле.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», на первом месте, куда работодатель годов брать кандидатов в возрасте старше 55 лет, оказались работы в сфере производства и агропромышленности — 16,3%. На втором месте - ритейл — 14,7%. Замыкает тройку ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли.

Меньше шансов найти работу у предпенсионеров в сфере страхования, СМИ, издательской деятельности и консалтинге, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело - самые востребованные направления переобучения у предпенсионеров в уходящем году, сообщили в академии WorldSkills Russia.

Также в список попали графический дизайн, электромонтаж, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C. По словам экспертов, освоившие веб-дизайн предпенсионеры с высокой долей вероятности будут востребованными на рынке труда, так как в сфере IT сейчас дефицит кадров, сообщают «Известия».

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